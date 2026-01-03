The Times: prins Harry keert nooit meer terug bij Sentebale

Prins Harry zal nooit meer terugkeren bij de mede door de prins opgerichte liefdadigheidsinstelling Sentebale. Dat schrijft The Times zaterdag. De hertog van Sussex vertrok vorig jaar als beschermheer na een conflict met de voorzitter

“Het idee dat Harry ooit zou terugkeren is volledig van de baan”, zegt een bron dicht bij de liefdadigheidsinstelling. “Er is nu absoluut geen kans meer. Het is allemaal te veel beschadigd.”

Sinds het vertrek van Harry heeft Sentebale het moeilijk. Het goede doel krijgt minder donaties en kampt daardoor met een financieringscrisis.

Voorzitter Sophie Chandauka beschuldigde de prins vorig jaar onder meer van pesten. Een Britse toezichthouder kon daar echter geen bewijs voor vinden.