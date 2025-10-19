The Times: prins William wil oom Andrew niet bij kroning

De Britse prins William is naar verluidt niet tevreden met de uitkomst dat prins Andrew enkel zijn titels niet meer gebruikt. Als hij zijn vader opvolgt als koning, wil hij zijn oom volledig uitsluiten van het koninklijke leven, meldt althans The Sunday Times. Andrew zou dan nooit meer bij familieaangelegenheden mogen zijn, zowel privé als publiek. Dat betekent dat hij ook niet welkom is bij Williams kroning.

Sinds de troonbestijging van koning Charles mocht Andrew, ondanks aanhoudende schandalen, nog diverse koninklijke bijeenkomsten bijwonen. De prins was bijvoorbeeld bij de kerstvieringen in Sandringham in 2022 en 2023, de paasdiensten in Windsor en de uitvaart van de hertogin van Kent vorige maand.

Volgens The Times beschouwt William zijn oom als “een bedreiging” en risico voor de reputatie van de monarchie. De prins zou ook zijn ex-vrouw Sarah Ferguson willen weren.

William vertelde onlangs nog in een interview met Eugene Levy voor het Apple TV-programma The Reluctant Traveller dat hij veel veranderingen wil doorvoeren in de monarchie als hij eenmaal koning is. “Ik denk dat ik gerust kan zeggen dat verandering op mijn agenda staat”, zei de 43-jarige William. “Verandering ten goede, en ik verwelkom dat, ik geniet van die verandering. Ik ben er niet bang voor, dat is juist het spannende deel, het idee dat ik verandering teweeg kan brengen. Niet al te radicaal, maar veranderingen waarvan ik denk dat ze nodig zijn.”