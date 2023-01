The Times: William ‘brandt van binnen’ na onthullingen Harry

Prins William zal niet publiekelijk reageren op de onthullingen in het boek Spare van zijn broer Harry. De oudste zoon van koning Charles, die door de hertog van Sussex onder meer zijn aartsvijand wordt genoemd, zal in stilte “de klappen opvangen” maar van binnen is hij woest, zegt een vriend van de Britse troonopvolger tegen The Times on Sunday.

“Hij zal geen wraak nemen, dat zou hij nooit doen, want hij is waardig en loyaal”, stelt de vriend. William is in die zin “een makkelijke prooi”, zo gaat hij of zij verder. “Hij houdt zich stil voor het welzijn van zijn familie en het land.”

William zou verder “bezorgd en verdrietig” zijn, maar hij probeert zich nu vooral te focussen op zijn gezin en de rest van de familie. “Van buiten gaat hij er goed mee om, van binnen brandt hij”.

In Spare vertelt Harry onder meer dat een ruzie tussen de broers in 2019 volledig uit de hand liep. William zou zijn jongere broer uitgescholden hebben, hem bij de kraag hebben gegrepen en tegen de vloer hebben gewerkt. In een interview met ITV, dat zondag wordt uitgezonden, stelt de hertog van Sussex dat hij “een rode waas voor de ogen” van William zag.