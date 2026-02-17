Theaterstuk over zaak-Høiby op komst

Een groep Noorse theatermakers werkt aan een opvoering over de zaak rond Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. De voorstelling Sønnen (Zoon) moet in juni in première gaan in Den Nationale Scene in Bergen, meldt het Noorse persbureau NTB.

Het theaterstuk wordt verteld uit het oogpunt van de lijfwacht van de koning op het paleis. Het is volgens de makers “fictie geïnspireerd door echte gebeurtenissen”, zoals bij de Netflix-serie The Crown over het Britse koningshuis. “We moeten ervoor zorgen dat we niet te dicht op de feiten zitten. Er zijn slachtoffers waar we rekening mee moeten houden”, zegt een van hen.

Ter voorbereiding op het toneelstuk kwam acteur Mads Sjøgård Pettersen vorige week al naar de rechtszaal om de zaak tegen Høiby te volgen.

Høiby wordt beschuldigd van meer dan dertig strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. Hij ontkent schuld voor de ernstigste aanklachten.

Het paleis en de advocaten van Høiby hebben nog niet gereageerd op de theaterplannen.