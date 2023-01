Thema Koningsspelen bekend: 1-2, iedereen doet mee

Het thema van de 11e editie van de Koningsspelen is woensdag bekendgemaakt: 1-2, iedereen doet mee. Alle scholen in het primaire onderwijs kunnen zich vanaf woensdag inschrijven. Het evenement, waarbij kinderen op basisscholen samen ontbijten en allerlei sportactiviteiten doen, vindt dit jaar niet op één, maar twee dagen plaats: 20 en 21 april.

Het thema onderstreept volgens de organisatie “het belang van een sportieve en verbonden samenleving”. Presentatoren Britt Dekker en Ron Boszhard gaven woensdag samen met voormalig tennisser Richard Krajicek en Anna Maria van Dillen van de school voor speciaal onderwijs Olivijn het startsein voor de inschrijving. Dat gebeurde bij die school in Almere. Scholen kunnen zich tot en met 28 februari inschrijven.

Ook de titel van het Koningsspelenlied van Kinderen voor Kinderen is woensdag bekendgemaakt: ZIGGZAGG. Het lied komt eind maart uit.

Suikerfeest

Dat de Koningsspelen dit jaar op twee dagen plaatsvinden, is eenmalig, legt de organisatie uit, omdat het Suikerfeest op 21 april valt. Op deze manier krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om mee te doen. Scholen kunnen gebruikmaken van het gratis Koningsontbijt.

“We geven graag aan kinderen mee dat een gezond ontbijt en voldoende bewegen niet alleen leuk is, maar ook belangrijk”, zegt Richard Krajicek, initiatiefnemer van de Koningsspelen. “Wat zou het mooi zijn als alle kinderen in Nederland toegang tot een gezond ontbijt zouden hebben, en ook allemaal actief kunnen bewegen.”

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013, in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel was kinderen en ouders van de basisschool te laten zien dat samen goed ontbijten en actief bewegen belangrijk en leuk is.