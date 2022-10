Thermostaat staat op 18 graden in paleis, Máxima doucht koud

Net als veel andere Nederlanders hebben ook koning Willem-Alexander en koningin Máxima de thermostaat omlaag gedraaid. “Op het moment dat de overheid gevraagd werd om alle overheidsgebouwen terug te brengen naar 19 graden hebben we dat gedaan”, vertelde de koning na afloop van het staatsbezoek aan Zweden. “Inmiddels zijn we teruggegaan naar 18 graden.”

In delen van het paleis die niet worden gebruikt, “staat de verwarming altijd al uit”. Het verwarmen van de paleizen is een kostbare zaak. “Het zijn zeventiende-eeuwse gebouwen”, vertelde Willem-Alexander. “Bij de verbouwing van Huis ten Bosch is geprobeerd zo duurzaam mogelijk te zijn met bijvoorbeeld monumentenglas. Maar dat is niet echt zo effectief als dubbelglas. Als je nu naar Huis ten Bosch kijkt, zie je dat de meeste gordijnen en luiken dicht zijn.”

Koningin Máxima probeert koud te douchen. “Dat is goed voor het milieu, dus ik heb gezegd: dat gaan we doen.” Of ze het volhoudt, weet Máxima nog niet. “Ik doe mijn best.”