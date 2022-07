Tiara’s en sieraden van koningin Elizabeth tentoongesteld

Het publiek kan vanaf vrijdag bekende sieraden van koningin Elizabeth van dichtbij bekijken. In Buckingham Palace worden tiara’s, sieraden en portretten ter ere van het troonjubileum van de Queen (96) tentoongesteld. De expositie duurt tot en met 2 oktober.

Een van de bekende tiara’s is de met 1333 diamanten bezette diadeem die Elizabeth droeg tijdens haar kroning in 1953. Ook haar Delhi Durbar-halsketting is te bewonderen. Dit sieraad bevat een deel van de grootste diamant die ooit is gevonden.

Ook zijn er foto’s te zien die tijdens de afgelopen zeventig jaar van de koningin zijn gemaakt. “Deze foto’s zijn nooit eerder allemaal samen tentoongesteld. Het is een grote eer om de beelden te koppelen aan de sieraden die zullen worden tentoongesteld”, vertelde samensteller Caroline de Guitaut van de Royal Collection Trust, de stichting die namens de koningin de koninklijke verzamelingen beheert en zorgt voor de openstelling van de paleizen, eerder aan The New York Post.