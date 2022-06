Tienduizend Denen onder wie kroonprins juichen Tourdeelnemers toe

Meer dan 10.000 Deense wielerfans onder wie kroonprins Frederik van Denemarken hebben in Kopenhagen de presentatie van de ploegen voor de 109e editie van de Tour de France bijgewoond. Vooral de Deense deelnemers aan de Ronde van Frankrijk, zoals Jakob Fulgsang en Jonas Vingegaard, werden enthousiast toegejuicht in Tivoli, het attractiepark in het hart van het centrum van de Deense hoofdstad. Vingegaard van Jumbo-Visma, die vorig jaar als tweede eindigde achter de Sloveen Tadej Pogacar, had soms tranen in de ogen staan en noemde het een warm welkom.

“Ik heb nog nooit eerder zo’n energie gevoeld”, zei ook viervoudig Tourwinnaar Chris Froome. Ook routinier John Degenkolb roemde de sfeer in Kopenhagen. “Ik heb lang niet meer zo’n sfeer gevoeld. Dat was echt bijzonder.”

De Tour start vrijdagmiddag met een individuele tijdrit van 13,2 kilometer in Kopenhagen.