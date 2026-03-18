Tientallen demonstranten bij bezoek Willem-Alexander aan Aruba

Koning Willem-Alexander is woensdag begonnen aan zijn bezoek aan Aruba. De koning ontmoet er onder anderen fractievoorzitters van de Staten van Aruba en de ministerraad in Fort Zoutman, een voormalig fort en museum in Oranjestad.

Voor de ingang van het fort stonden zo’n vijftig demonstranten. Zij maakten duidelijk tegen de invoering te zijn van financieel toezicht door Nederland, de zogenaamde HOFA. In deze zogeheten consensuswet staan richtlijnen die volgens het kabinet leiden tot gezondere overheidsfinanciën op Aruba.

De demonstranten droegen zwarte T-shirts met daarop de tekst: ‘We kunnen het zelf’. Ze vinden het financieel toezicht een aantasting van de autonomie van Aruba.

Lagere rentes

Staatssecretaris Eric van der Burg van Koninkrijksrelaties begeleidt de koning tijdens zijn bezoek. Hij ging in gesprek met de demonstranten en zei dat Nederland voorstander is van de HOFA omdat Aruba dankzij deze regeling lagere rentes gaat betalen voor leningen. Van der Burg zei tegen de demonstranten dat hij hun boodschap “meeneemt naar Nederland”.

Na het bezoek aan Fort Zoutman bezoekt de koning een olympisch zwemcomplex, de Marinierskazerne Savaneta en maakt hij kennis met Stichting Movemiento ta Bida, winnaar van het Appeltje van Oranje 2024. Deze stichting zet zich in om ouderen actief en sociaal betrokken te houden op Aruba.