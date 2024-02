Tientallen royals bij herdenking Constantijn in Windsor Castle

Veel Europese royals zijn dinsdag bijeengekomen voor de herdenking van de vorig jaar overleden Griekse koning Constantijn. Onder anderen de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia waren aanwezig bij de dienst in St. George’s Chapel bij Windsor Castle.

Ook de Spaanse emeritus-koning Juan Carlos en koningin Sofia waren van de partij. Sofia is een van de zussen van Constantijn. Van de Griekse koninklijke familie waren onder anderen Constantijns echtgenote koningin Anne-Marie aanwezig, net als kroonprins Pavlos en zijn vrouw Marie-Chantal. De Britse koninklijke familie was ook goed vertegenwoordigd met onder anderen koningin Camilla, prins Andrew en Sarah Ferguson, prinses Anne en prinses Beatrice.

Eerder op de dag werd bekend dat prins William plotseling bij de herdenkingsdienst was vertrokken. Dat had te maken met “persoonlijke omstandigheden”. Ook koning Charles was niet bij de herdenking aanwezig. Hij word behandeld voor kanker.

Constantijn was de laatste koning van Griekenland. Hij was officieel koning van 1964 tot 1973, maar werd in 1967 na een staatsgreep verbannen uit Griekenland. Met zijn Deense vrouw Anne Marie woonde de koning daarna enige tijd in Italië en Denemarken, maar vestigde zich enige tijd later in Londen. Daar kreeg het stel vijf kinderen en ontstond er een sterke band met de Britse koninklijke familie. Koning Constantijn overleed vorig jaar januari op 82-jarige leeftijd.