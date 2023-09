Tijs van den Brink zou graag met Beatrix over haar geloof praten

EO-coryfee Tijs van den Brink zou heel graag een keer een interview willen doen met prinses Beatrix. Dat vertelt de programmamaker zondag in een dubbelgesprek op de website van De Telegraaf. Van den Brink praat met zijn collega Sven Kockelmann over hun carrières en werk.

Van den Brink zou de voormalige koningin graag spreken voor zijn interviewprogramma Adieu God? In dit programma, dat al elf jaar loopt, praat de journalist met bekende Nederlanders over hun relatie met God, het geloof en de geloofsgemeenschap.

“Voor Adieu God? zou ik heel graag met prinses Beatrix willen praten over haar geloof”, zegt Van den Brink in De Telegraaf. “Ze is toch mijn koningin. Een heel interessante vrouw.”

Sven Kockelmann zoekt zijn ideale gast in een andere hoek. “Ik zou Donald Trump wel willen interviewen”, vertelt de WNL-coryfee. “Of Poetin. Bij voorkeur niet in Moskou, want ik weet niet of je dan nog heelhuids thuis komt.”