Times: Charles hekelt plan om asielzoekers naar Rwanda te sturen

Prins Charles is niet te spreken over het Britse plan om asielzoekers in Rwanda op te vangen. De oudste zoon van koningin Elizabeth vindt het “verschrikkelijk”, zegt een bron tegen The Times.

De regering in het Verenigd Koninkrijk is van plan om dinsdag de eerste mensen naar Rwanda te vliegen, kort voordat Charles zijn moeder zal vertegenwoordigen op een Commonwealth-top in de hoofdstad Kigali. Het Londense gerechtshof keurde de plannen vrijdag goed.

Charles is volgens de bron “teleurgesteld” over het beleid van premier Boris Johnson. “Hij zei dat hij de hele aanpak afschuwelijk vindt. Het was duidelijk dat hij niet onder de indruk was van de richting die de regering op gaat.”

Neutraal

Een woordvoerder van de prins van Wales weigerde commentaar te geven op de privégesprekken. Hij benadrukte wel dat Charles “politiek neutraal” is. “Beleidskwesties zijn beslissingen van de overheid”.

De Britten willen met het plan illegale immigratie inperken. Mensen die sinds 1 januari illegaal het Verenigd Koninkrijk binnen zijn gekomen, kunnen naar Rwanda worden gestuurd. De maatregelen zijn deels bedoeld om mensen af te schrikken de gevaarlijke reis te ondernemen.