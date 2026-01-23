Titel van Annette vervalt na scheiding van prins Bernhard

Na de scheiding van prins Bernhard vervalt de titel van prinses voor Annette. Dat laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) desgevraagd weten aan het ANP.

Het stel maakte vrijdag bekend te scheiden na een huwelijk van 25 jaar. De RVD zegt niet of de scheiding juridisch al is afgerond.

Als echtgenote van Bernhard had Annette de volledige titel Hare Hoogheid Annette prinses van Oranje-Nassau, van Vollenhoven-Sekrève. Dat is een zogenoemde titre de courtoisie die een vrouw kan aannemen als haar man een adellijke titel heeft. De kinderen van Bernhard en Annette hebben geen titels.