TMZ publiceert beelden van bezoek Kate aan buurtwinkel

De website TMZ heeft maandag beelden gepubliceerd van het bezoek dat Kate Middleton zaterdag aan de Windsor Farm Shop bracht. The Sun bracht zondag al het nieuws dat prins William en Kate bij de buurtwinkel gespot zouden zijn. Maar beelden hiervan ontbraken tot nu toe.

Volgens ooggetuigen zagen de prins en prinses van Wales er “gelukkig, ontspannen en gezond” uit. TMZ beklemtoont dat de opnames zijn gecontroleerd en dat er geen twijfel over mogelijk is dat het gaat om William en Kate. Een foto die prinses Catherine op sociale media plaatste vanwege Moederdag, bleek door haar bewerkt te zijn. Grote persbureaus als Reuters, AFP en Getty boden de foto eerst aan, maar trokken hem daarna weer terug omdat er mee gesjoemeld was.

Het bezoek aan de buurtwinkel is de eerste keer sinds december dat Kate in het openbaar is gezien. De vrouw van prins William werd recent aan haar buik geopereerd. Ze is al lange tijd niet meer in het openbaar verschenen, ook omdat ze haar werkzaamheden in ieder geval tot Pasen heeft neergelegd.

Op sociale media wordt veel gespeculeerd over andere redenen waarom de prinses momenteel uit de spotlight is verdwenen. Onder meer relatieproblemen met William worden genoemd.