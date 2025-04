TMZ: vader wil onderzoek naar dood Virginia Giuffre

De vader van de overleden Virginia Giuffre, die de Britse prins Andrew beschuldigde van seksueel misbruik, wil nader onderzoek naar haar dood. Sky Roberts zegt tegen de Amerikaanse entertainmentsite TMZ dat zijn dochter eerder op sociale media heeft gewaarschuwd dat als ze ooit door zelfdoding zou sterven, mensen dat niet meteen moesten geloven.

“Ik maak publiekelijk bekend dat ik op geen enkele manier suïcidaal ben”, schreef Giuffre bijvoorbeeld in december 2019 op X. “Als er iets met mij gebeurt – laat dit dan omwille van mijn familie niet zomaar gaan en help me om hen te beschermen. Te veel slechte mensen willen me het zwijgen opleggen.”

De advocaat van Giuffre zegt tegen de Britse tabloid The Sun dat er “geen tekenen” waren dat Giuffre suïcide overwoog.

Schikking

Giuffre beweerde jarenlang dat Andrew seks met haar had toen ze 17 jaar was. Ook zou ze zijn verhandeld door de veroordeelde en in 2019 overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Andrew heeft de beschuldigingen altijd ontkend. In maart 2022 troffen Giuffre en Andrew een schikking.

Giuffre meldde eind vorige maand op Instagram dat een schoolbus haar had aangereden en dat ze nog maar een paar dagen te leven had. Dat verhaal werd in twijfel getrokken, omdat de lokale politie zei geen meldingen te hebben gekregen van een dergelijk ongeval.