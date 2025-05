Toestand Sultan van Brunei stabiel

De toestand van de sultan van Brunei is “stabiel”. Dat meldde de Maleisische premier Anwar Ibrahim woensdag, nadat hij samen met zijn vrouw een bezoek had gebracht aan het ziekenhuis. In een mediaverklaring deelde de premier dat de sultan stabiel en in goede conditie is.

Sultan Hassanal Bolkiah werd dinsdag in het ziekenhuis in Kuala Lumpur opgenomen met vermoeidheidsklachten. Hij was in het land met andere leiders van ASEAN-landen voor een top van het samenwerkingsverband. De premier zei dat artsen de sultan hebben geadviseerd voorlopig geen bezoek te ontvangen, behalve van de koninklijke familie.

De 78-jarige leider kwam in 1967 aan de macht in Brunei.