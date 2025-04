Toezichthouder onderzoekt ruzie binnen stichting prins Harry

De Britse waakhond van liefdadigheidsinstellingen is een onderzoek gestart naar de liefdadigheidsorganisatie die mede is opgericht door prins Harry. De Britse prins stapte woensdag op bij Sentebale na beschuldigingen van “intimidatie en pesterijen”, zoals voorzitter Sophie Chandauka het omschreef bij Sky News.

Het onderzoek is woensdag ingesteld, staat in een verklaring op de website van de Charity Commission. De organisatie neemt contact op met de partijen die hun zorgen hebben geuit en is bezig met het verzamelen van bewijs. Hierna wordt beoordeeld of de liefdadigheidsinstelling en de betrokkenen hun “wettelijke verplichtingen” zijn nagekomen.

Harry kondigde woensdag zijn ontslag aan als beschermheer van de stichting na een intern conflict. Als reden van vertrek noemde Harry dat de relatie tussen Chandauka en de bestuurders van de stichting “onherstelbaar verslechterd” was. Ook meldde hij dat Chandauka nadat ze was gevraagd op te stappen Sentebale aanklaagde.

Sentebale is een in Lesotho gevestigde liefdadigheidsinstelling. Harry richtte deze in 2006 samen met prins Seeiso van Lesotho op voor hulp aan wezen in Afrika.