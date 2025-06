Tonijn met mousse van Amsterdamse uitjes bij NAVO-diner

De gasten bij het diner voor regeringsleiders en staatshoofden op Paleis Huis ten Bosch krijgen dinsdagavond als voorgerecht gegrilde tonijn met een mousse van Amsterdamse uitjes. Het gerecht bestaat verder uit gemarineerde groenten, bieslookroom en krokante ui.

Het hoofdgerecht is een kalfshaas met cantharellensaus, waarbij asperges, groenten en aardappeltjes paolo worden geserveerd. Dat laatste is een gerecht van gestapelde aardappelschijfjes. Als dessert is er chocoladetaart met tonkabonen, zachte karamel en vanillesaus. Het menu wordt afgesloten met koffie of thee.

Vooraf was al bekend dat de door het Nederlandse koningspaar uitgenodigde deelnemers aan de NAVO-top een driegangenmenu zouden krijgen. Naast het officiële menu is er een menu waarin rekening is gehouden met mogelijke allergieën en dieetwensen van de gasten.

Schalen

Het diner is bereid door ongeveer twintig koks van de Dienst van het Koninklijk Huis. Achttien lakeien zijn aan het werk om de gerechten uit te serveren.

Het uitserveren gebeurt van schalen, zodat de gasten zelf kunnen kiezen of ze veel of weinig willen eten. Deze traditie is ontstaan in de middeleeuwen, om genodigden te laten zien dat de gastheer van dezelfde schaal eet en het daarom veilig is om van de gerechten te eten.