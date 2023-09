Topadviseur koning Mohammed in Israël onderscheiden

André Azoulay, de hoogste adviseur van de Marokkaanse koning Mohammed (60), kreeg woensdag in Tel Aviv tijdens een ceremonie de presidentiële medaille van de Israëlische president Isaac Herzog uitgereikt. De belangrijkste Israëlische burgeronderscheiding kreeg Azoulay onder meer vanwege zijn inzet in het bevorderen van het vredesproces tussen de Israëli’s en de Palestijnen, meldt het Marokkaanse staatspersbureau MAP donderdag.

Voor het bijstaan van de huidige koning stond de adviseur, die zelf het joodse geloof aanhangt, jarenlang ook de in 1999 overleden koning Hassan II bij. Herzog prees Azoulay als “man van vrede en dialoog”, die zowel Marokko als Israël heeft gediend en daarmee “de communicatie en toenadering tussen culturen, beschavingen en religies heeft bevorderd”.

De topadviseur wordt in beide landen gezien als een van de drijvende krachten achter de normalisatie van eind 2020. Toen haalde Marokko, net als de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Soedan destijds, voor het eerst in de geschiedenis volledige diplomatieke banden aan met de Joodse staat. Dit werd gedaan onder de noemer van de door de Verenigde Staten opgestelde Abraham-akkoorden, waarin de Amerikanen op hun beurt de soevereiniteit van Marokko over de Westelijke Sahara erkenden.

De presidentiële onderscheiding werd voor het eerst in 2012 uitgereikt door de toenmalige president Shimon Peres. Sindsdien kregen 29 personen hem, onder wie de Amerikaanse oud-presidenten Barack Obama en Bill Clinton (2013) en oud-bondskanselier Angela Merkel (2014).