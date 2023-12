Bij het koninklijk paleis in Brussel is zoals gebruikelijk een torenhoge kerstboom neergezet. Dit keer is de boom geschonken door de provincie Luxemburg en komt hij uit het toepasselijke Koning Albert Bos, deelt het Belgische hof op X.

In een filmpje is te zien hoe de boom naar het paleis wordt gereden en met takels wordt neergezet.

De agenda van de koninklijke familie is vooralsnog leeg rond de feestdagen. Koning Filip zal wel zoals altijd op 24 december een kersttoespraak houden.