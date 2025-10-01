Toulouse ‘overtreft verwachtingen’ van het koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben hun werkbezoek aan Toulouse woensdagavond afgesloten met een receptie in het stadhuis van Toulouse. Daar sprak de koning zijn waardering uit voor de nauwe samenwerking tussen Frankrijk en Nederland. “De koningin en ik kwamen met hoge verwachtingen naar Toulouse, en die zijn zelfs overtroffen”, aldus Willem-Alexander.

Voorafgaand aan de receptie werd het koningspaar buiten toegejuicht door tientallen kinderen met Nederlandse en oranje vlaggetjes. Het koningspaar nam de tijd om handen te schudden en het publiek te begroeten.

Bij de receptie waren ongeveer vijfhonderd genodigden aanwezig, onder wie prominente inwoners van de stad en vertegenwoordigers uit de luchtvaart-, landbouw en energiesector. Ook de Franse zwemkampioen Léon Marchand behoorde tot de aanwezigen.

Piloot

De koning, die eerder op de dag een bezoek bracht aan vliegtuigbouwer Airbus, sprak in zijn toespraak ook over zijn persoonlijke band met de luchtvaart. “Als piloot krijg ik binnenkort de kans om de A321neo te vliegen, een van de nieuwe Airbus-toestellen in de vloot van KLM. En natuurlijk kijk ik uit naar het trainingsprogramma dat ik ga volgen, zodat ik zelf met het nieuwe toestel kan gaan vliegen.”

Vanavond vliegt hij samen met koningin Máxima terug naar Nederland met het regeringsvliegtuig.