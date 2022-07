Traditioneel en modern vervoer zij aan zij in Koninklijke Stallen

Traditioneel transport en modern, innovatief vervoer gaan hand in hand in de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde in Den Haag. “Paarden zijn nog altijd een wezenlijk onderdeel van de Stallen, maar er zijn steeds meer elektrische en hybride auto’s voor in de plaats gekomen”, aldus stalmeester Hans Veenhuijzen, vooruitlopend op vier opeenvolgende zaterdagen waarop het publiek welkom is.

Tegenwoordig staan er nog dertig paarden in de Koninklijke Stallen, voorheen waren dat er negentig. “Naast de dertig paarden staan hier zestig auto’s en zeventig koetsen gestald”, aldus Veenhuijzen. Ook de koninklijke bus en paardentrailers staan er gestald.

Veenhuijzen is verantwoordelijk voor het vervoer van de leden van het Koninklijk Huis. Het bijzondere aan zijn functie vindt hij zelf dat er zowel aandacht is voor het verleden, het heden en de toekomst. “Het verleden vanwege de koetsen die gebruikt werden, het heden omdat die koetsen er nog steeds zijn en de toekomst omdat we steeds verder verduurzamen, door het gebruik van elektrische auto’s bijvoorbeeld.”

Ondanks de innovatie in het vervoer van de leden van het Koninklijk Huis blijft het paard favoriet bij de stalmeester. “Dat blijft een bijzondere traditie”, aldus Veenhuijzen. De paarden mogen niet geaaid worden door het publiek. “Er komen in totaal 11.000 mensen en dat zijn veel indrukken voor de paarden. Voor de bezoekers zelf is het ook veiliger om op afstand te blijven.”

De deuren van Paleis Noordeinde en de Koninklijke Stallen zijn zaterdag voor het eerst sinds drie jaar geopend voor het publiek. De locaties zijn op vier achtereenvolgende zaterdagen te bezoeken. Paleis Noordeinde is van 10.00 tot 17.00 uur geopend, de Koninklijke Stallen van 12.00 tot 17.00 uur. Bezoekers van de Koninklijke Stallen kunnen ook de Gouden Koets en de Glazen Koets bezichtigen. Het is de eerste keer dat de Gouden Koets tijdens de openstelling van de Koninklijke Stallen te zien is. Kaarten zijn niet meer te koop.