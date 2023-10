Traumaspecialist heeft spijt van interview met prins Harry

Arts en traumaspecialist Gabor Maté heeft spijt van zijn interview met prins Harry eerder dit jaar. Mensen konden het gesprek alleen bekijken als ze een exemplaar van Harry’s boek hadden aangeschaft en daar voelde Maté zich destijds en achteraf “ongemakkelijk” over, vertelt hij in de podcast The Diary of a CEO.

De prins vertelde in het interview onder meer over zijn jeugd als lid van het Britse koningshuis. Zo zei Harry bijvoorbeeld dat hij “getraumatiseerd” was omdat zijn vader koning Charles weigerde hem te knuffelen. Over de uitspraken uit dat interview en andere gesprekken die de prins had rond de promotie van zijn boek Spare ontstond veel ophef. Zo klaagde Harry over de vele media-aandacht in het Verenigd Koninkrijk, een van de belangrijkste redenen waarom hij naar Amerika emigreerde, maar deed hij vanwege zijn boek wel veel interviews.

Ook Maté kreeg kritiek op het feit dat hij met Harry in gesprek ging. Van tevoren had hij al een “voorgevoel” dat hij het beter niet kon doen. “Om het interview te bekijken moesten mensen een exemplaar van Harry’s boek kopen en dat vond ik niet eerlijk, 4 miljoen mensen hadden het boek al gekocht: waarom kunnen zij dit interview dan niet bekijken? Moeten ze nog een exemplaar kopen?”

Maté, en volgens hem ook prins Harry, vond dat het interview gratis te volgen moest zijn. “Maar uit puur opportunisme heb ik er toch mee ingestemd. Ik volgde niet mijn gevoel en verloor mezelf door met dit format in te stemmen.”