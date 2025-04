Trijntje Oosterhuis bedankt koningin Máxima

Trijntje Oosterhuis is erg dankbaar dat koningin Máxima naar de show Ladies of Soul in de Ziggo Dome is gekomen. Dat schrijft de zangeres op Instagram. “De kracht van samen zingen is groot, liefdevol en healing!”, aldus Oosterhuis. “Máxima in haar pure volle glorie tussen ons in.”

Net als in de video met de muziekgroep Sister Sledge zingt de koningin We Are Family. Deze keer zingen onder meer Oosterhuis, Candy Dulfer, Berget Lewis, Edsilia Rombley en Shirma Rouse mee.

Oosterhuis geeft samen met Dulfer, Rombley en Lewis een reeks van drie shows in de Ziggo Dome. Onder meer Sister Sledge, Numidia en Do waren te gast.