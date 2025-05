Trijntje: zangvideo Máxima was niet voor buitenwereld bedoeld

De video van koningin Máxima bij Ladies of Soul had eigenlijk niet online moeten komen. Dat vertelt Trijntje Oosterhuis in gesprek met De Telegraaf. De video, waarop Máxima zingend en dansend achter de schermen te zien is, ging begin vorige maand viraal.

“Eigenlijk was die video helemaal niet bedoeld om te delen met de buitenwereld”, zegt de zangeres tegen de krant. Máxima was die avond met vriendinnen bij de show in de Ziggo Dome. In de video zingt Máxima, gekleed in een topje met spaghettibandjes, samen met onder anderen Lewis, Trijntje Oosterhuis, Candy Dulfer, Edsilia Rombley en Shirma Rouse.

De koningin komt vaker naar Ladies of Soul, vertelt Oosterhuis nu. “We stonden lekker te zingen en zij deed, blij zoals ze altijd is, met ons mee”, zegt ze. “Ik ben altijd heel discreet met onze relatie met haar. Alleen Sister Sledge had de video ineens online gedeeld.” Sister Sledge trad die avond samen met de ‘ladies’ op.

De video werd online heel positief ontvangen, dus de koningin vond het volgens Oosterhuis geen probleem dat de beelden rondgingen. “What you see, is what you get bij haar. Máxima is heel leuk”, besluit de zangeres.