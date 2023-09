Troon van Prinsjesdag tijdelijk te zien in Paleis Het Loo

De troon waar koning Willem-Alexander op zit tijdens Prinsjesdag is vanaf half oktober te zien in Paleis Het Loo. De troon staat gewoonlijk in de Ridderzaal in Den Haag en wordt alleen op Prinsjesdag gebruikt. Nu het Binnenhof wordt gerenoveerd kon de troon volgens Het Loo eenmalig uitgeleend worden voor de tentoonstelling Kracht van de troon in het Apeldoornse paleis.

De troon van de troonrede is niet de enige bijzondere zetel die in het paleis is te zien. Streamingdienst HBO heeft de IJzeren Troon uit de bekende serie Game of Thrones uitgeleend. Daarnaast zijn onder meer andere Oranjetronen, tronen uit andere culturen en tronen uit particuliere collecties op Het Loo te zien. “Een troon is niet zomaar een meubel, het is een symbool van bijzondere macht en verhevenheid”, aldus conservator Niels Coppes.

Het Loo heeft bruiklenen gekregen van onder andere het Rijksmuseum voor Oudheden, het Museum voor Wereldculturen en het Rijksmuseum. Centraal thema tijdens de expositie is of er toekomst is voor de troon, aldus het paleismuseum. De tentoonstelling Kracht van de troon is van 14 oktober tot en met 10 maart 2024 te zien.