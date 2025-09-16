Troonrede Willem-Alexander stuk korter dan voorgaande jaren

De troonrede die koning Willem-Alexander dit jaar voordroeg was een stuk korter dan de afgelopen jaren. Het document telde 1797 woorden. Vorig jaar waren dat er 2598. Sinds de eeuwwisseling bevat de troonrede gemiddeld 2152 woorden.

Willem-Alexander sprak dinsdagmiddag voor de dertiende keer de troonrede uit. In 2017 was hij daarmee het snelst klaar, toen telde de tekst 1667 woorden. De langste troonrede hield hij in 2022 met ruim 2800 woorden, ongeveer zes A4-pagina’s. De troonrede was tijdens het premierschap van Jan Peter Balkenende tussen 2004 en 2010 het kortst.

Het was de eerste keer dat Willem-Alexander de troonrede uitsprak in het bijzijn van alle drie zijn dochters. Prinses Amalia is er sinds 2022 bij, prinses Alexia sinds 2023. Prinses Ariane, die in april 18 is geworden, is dit jaar voor het eerst aanwezig bij Prinsjesdag. De prinsessen hebben op deze dag geen officiële taken.