Troonswisseling in Luxemburg wordt drie dagen lang gevierd

De overheid van Luxemburg heeft de eerste details onthuld van de festiviteiten die in oktober plaatsvinden ter ere van de aanstaande troonswisseling. De vieringen vinden plaats van vrijdag 3 oktober tot en met zondag 5 oktober, meldde de overheid.

De belangrijkste gebeurtenis op 3 oktober is het tekenen van de abdicatieverklaring door groothertog Henri, en de beëdiging van zijn zoon Guillaume. Na de ceremonie zal de groothertogelijke familie op het paleisbalkon verschijnen. De eerste dag van festiviteiten wordt afgesloten met een galadiner. Een dag later zijn er vieringen in verschillende steden en belangrijke plaatsen in het land. De kersverse groothertog Guillaume en zijn vrouw Stéphanie zullen festiviteiten in Wiltz, Dudelange en de hoofdstad bijwonen. In de avond is in de hoofdstad onder meer een droneshow en een concert. Op de laatste dag is de groothertogelijke familie onder meer aanwezig bij een kerkdienst. Meer details over de festiviteiten in oktober worden op een later moment bekendgemaakt.

Henri maakte vorig jaar in zijn kersttoespraak bekend dat hij aftreedt. De troonswisseling is enkele dagen voordat hij 25 jaar groothertog zou zijn. Desondanks zijn er in juni rond de nationale feestdag van Luxemburg wel vieringen ter ere van het jubileum van Henri.