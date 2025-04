Troye Sivan is trots op filmpje van Amsterdams koor op Koningsdag

De Australische zanger en acteur Troye Sivan heeft op Instagram een filmpje gedeeld van een Amsterdams koor dat op Koningsdag optrad. De groep zingt het refrein van zijn hit One of Your Girls van zijn derde album, Something to Give Each Other uit 2023.

In het lied beschrijft Sivan hoe hij seksuele ontmoetingen heeft met mannen die zichzelf heteroseksueel noemen maar willen experimenteren met andere mannen.

“Het meest positieve dat ik vandaag zag”, schrijft Sivan bij het filmpje, dat hij deelt van het TikTok-account Veggilaine.