Trui die prins George droeg ‘binnen enkele seconden’ uitverkocht

De trui die prins George zondag droeg bij een liefdadigheidsevenement voor daklozen in Londen is razendsnel uitverkocht. Volgens het Spaanse blad Hola! was de trui binnen enkele seconden uitverkocht nadat het publiek George op foto’s zag in de trui.

George was samen met vader William op bezoek bij The Passage, waar ooit ook zijn oma prinses Diana met zijn vader op bezoek is geweest. Hoewel prins George bij publieke optredens normaliter in een maatpak te zien is, droeg hij dit keer een rode trui.

Het model met kleine blauwe, witte en rode strepen op de mouwen heeft een halve rits en is van het merk Boden. Volgens Hola! was hij voor 41,25 euro te koop, nadat hij was afgeprijsd van 55 euro.