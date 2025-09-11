Trump bezoekt het graf van Elizabeth tijdens staatsbezoek

De Amerikaanse president Donald Trump gaat een bezoek brengen aan het graf van koningin Elizabeth om daar een krans te leggen. Dat doet hij tijdens het geplande staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk volgende week, zo meldt de BBC.

Koning Charles en koningin Camilla ontvangen Trump en zijn vrouw Melania op Windsor Castle, waar de president en zijn vrouw ook begroet zullen worden door prins William en prinses Catherine. Naast het bezoek aan het graf staat er ook een staatsbanket op de planning. Trump ontmoet komende donderdag premier Kier Starmer in Chequers, het buitenverblijf van de premier.

Het staatsbezoek stond in eerste instantie gepland voor 17 tot en met 19 september. Het is nu echter bevestigd dat Trump en Melania een dag eerder arriveren en op donderdag 18 september weer vertrekken.

Charles nodigde de Amerikaanse president in februari uit via een persoonlijke brief, die Starmer in Washington overhandigde. Trump noemde de uitnodiging “een geweldige eer”.