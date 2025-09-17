Trump en Melania leggen krans op graf Elizabeth

President Trump en de first lady hebben een krans gelegd bij het graf van koningin Elizabeth II in St. George’s Chapel. Trump en Melania brachten met zijn tweeën ongeveer tien minuten door op de rustplaats van de monarch tijdens een besloten moment.

In St. George’ s Chapel waren ook de Amerikaanse overheidsfunctionarissen Marco Rubio, Scott Bessent, Stephen Miller, Steve Witkoff en Susie Wiles aanwezig. In de kapel zongen koorleden het eerste deel van Vivaldi’s Gloria. Na afloop keerden ze terug naar Windsor Castle.

Later op de avond treden tweehonderd Britse en Amerikaanse militaire muzikanten op voor het koningshuis en de Amerikaanse gasten. Woensdagavond wonen Trump en Melania een staatsbanket bij, waarbij zowel de koning als de president toespraken houden.