Trump gearriveerd bij Huis ten Bosch voor diner en overnachting

Donald Trump is gearriveerd op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De president van de Verenigde Staten is op uitnodiging van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het diner voor staatshoofden en regeringsleiders die deelnemen aan de NAVO-top in Den Haag.

De Amerikaanse president liep na aankomst direct over de rode loper naar binnen, zag een ANP-verslaggever ter plaatse. Hij beantwoordde geen vragen van de pers, die al de hele avond in groten getale aanwezig is bij het paleis. Trumps vrouw Melania is thuisgebleven.

Binnen werd Trump ontvangen door het koningspaar en prinses Amalia. Op beelden daarvan die de NAVO deelde, was te zien dat de Amerikaan hen uitgebreid de hand schudde en dat koningin Máxima Trump voorstelde aan de Prinses van Oranje. Trump blijft dinsdagavond op uitnodiging van koning Willem-Alexander logeren op Huis ten Bosch, het woonpaleis van de koning en zijn gezin.

Rode loper

De president van Amerika was de laatste gast die arriveerde. Kort voor zijn aankomst waaide de rode loper voor het paleis op, maar dat werd snel hersteld door medewerkers van het paleis.

Er zijn zo’n 35 regeringsleiders, staatshoofden en ministers bij het paleis. Onder anderen de Franse president Macron, de Turkse president Erdogan en de Deense premier Mette Frederiksen met hun partners zijn er. Ook de Italiaanse premier Meloni, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz en de Hongaarse premier Viktor Orbán arriveerden bij het paleis. Ook Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aanwezig.