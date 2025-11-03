Trump heeft ‘medelijden’ met Britse koninklijke familie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft “medelijden” met de Britse koninklijke familie, nu koning Charles zijn broer Andrew zijn prinsentitel heeft ontnomen vanwege zijn banden met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein.

“Ik voel me er heel slecht over. Het is een vreselijke situatie voor de familie”, zei Trump aan boord van Air Force One tegen een verslaggever van persbureau AFP. “Het is een tragische situatie, en het is jammer. Ik heb medelijden met de familie.”

De Amerikaanse president was in september nog in het Verenigd Koninkrijk voor een staatsbezoek. Op uitnodiging van koning Charles kreeg Trump een volledig staatsdiner in Windsor Castle, militaire parades en een fly-over tijdens het bezoek.

Trump wordt zelf ook in verband gebracht met Epstein. De twee zouden vrienden zijn geweest, maar kregen ruzie. Epstein overleed in 2019 in een gevangeniscel in New York.