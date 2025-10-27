Trump noemt keizer Naruhito ‘geweldige man’

Keizer Naruhito heeft maandag een ontmoeting gehad met Donald Trump. De Amerikaanse president kwam aan het begin van zijn driedaagse bezoek aan Japan langs op het keizerlijke paleis.

Op beelden is te zien dat Naruhito Trump opwachtte bij de deur, waarna ze elkaar hartelijk begroetten. Het korte gesprek dat de twee voerden voor de camera’s was grotendeels onverstaanbaar. Vervolgens poseerden ze voor een foto voordat ze naar binnen gingen.

De ontmoeting tussen Trump en Naruhito duurde volgens The New York Times ongeveer een halfuur. Toen hij het paleis verliet, noemde Trump de keizer “een geweldige man, geweldige man”.

Het is de tweede keer dat Trump op bezoek is bij Naruhito. Tijdens zijn eerste termijn als president bracht hij in mei 2019 een staatsbezoek aan Japan. Naruhito was toen net keizer geworden.