Trump ontmoet keizer Naruhito tijdens bezoek aan Japan

De Amerikaanse president Donald Trump gaat tijdens zijn driedaagse bezoek aan Japan ook langs bij keizer Naruhito. Dat melden Japanse media woensdag.

Voor Trump wordt het de tweede keer dat hij Naruhito in het keizerlijk paleis treft. De eerste keer was tijdens zijn eerste termijn in mei 2019, toen hij met zijn vrouw Melania een staatsbezoek aan Japan bracht. Naruhito was toen net keizer geworden. Trump was zijn eerste buitenlandse bezoeker.

Trump is van maandag tot woensdag in Japan. Naast een onderhoud met de keizer spreekt hij met de pas aangetreden premier Sanae Takaichi, de eerste vrouwelijke premier in Japan.