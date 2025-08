Trump steunt plan Mohammed VI voor autonomie Westelijke Sahara

De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw steun uitgesproken voor het autonomieplan van Marokko voor de Westelijke Sahara. Dat meldt staatspersbureau MAP zaterdag, over de brief die Trump onlangs deed toekomen aan de Marokkaanse koning Mohammed VI. Die kreeg hij ter gelegenheid van de recente viering van het Fête du Trône, waarbij wordt stilgestaan bij de troonsbestijging van de 61-jarige royal in 1999.

In de brief herhaalt Trump aan de koning dat “de Verenigde Staten de Marokkaanse soevereiniteit over de Sahara erkennen” en dat het Marokkaanse autonomievoorstel voor het gebied gezien wordt “als enige basis voor een rechtvaardige en duurzame oplossing van dit geschil”.

Nadat Marokko de Westelijke Sahara in 1975 had ingenomen, nadat deze was opgegeven door Spanje, bestaat er al decennia conflict over het gebied met onder meer buurland Algerije. Dat land steunt de beweging Polisario Front, die wil dat de Westelijke Sahara onafhankelijk wordt.

Als onderdeel van de zogenoemde Abraham Akkoorden uit 2020 met de VS en Israël, beloofde Trump dat hij de Marokkaanse soevereiniteit over de Westelijke Sahara zou erkennen. Marokko, op zijn beurt, knoopte volledige diplomatieke betrekkingen aan met Israël.