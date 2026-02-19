Trump vindt arrestatie voormalige prins Andrew ’triest’

De Amerikaanse president Donald Trump vindt de arrestatie van de voormalige Britse prins Andrew “triest”. Dat zei Trump tegen verslaggevers aan boord van Air Force One.

“Ik vind het heel triest. Ik denk dat het heel slecht is voor de koninklijke familie. Het is heel, heel triest”, zei Trump. Andrew Mountbatten-Windsor, de jongere broer van koning Charles, werd donderdag opgepakt. Hij wordt verdacht van wangedrag in een publieke functie. Donderdagavond verliet hij het politiebureau weer. Veel pers heeft zich inmiddels verzameld bij de huidige woning van Mountbatten-Windsor.

Trump zei verder dat koning Charles “spoedig” naar de Verenigde Staten zal komen. Een datum voor een eventueel bezoek van Charles aan de VS is niet officieel gemeld, maar volgens Sky News zou dat in april zijn.