Trump zegt koning Charles in september te bezoeken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft donderdag gezegd dat hij de Britse koning Charles in september zal bezoeken. Trump noemde zichzelf “een vriend van Charles” en herhaalde “heel veel respect” te hebben voor de Britse vorst en zijn familie.

Tijdens zijn eerste presidentschap bracht Trump in 2019 al een officieel bezoek aan het Verenigd Koninkrijk en ontmoette de inmiddels overleden koningin Elizabeth. Buckingham Palace heeft de uitspraken van Trump nog niet bevestigd.

Volgens de Britse krant The Telegraph zal de ontmoeting plaatsvinden in Windsor Castle. Als het om een staatsbezoek gaat, wordt Trump de eerste politicus die twee keer een staatsbezoek aan Groot-Brittannië aflegt. In het verleden kwamen alleen vorsten tweemaal op staatsbezoek.