Truss eerste premier die ontslag indient bij koning Charles

Koning Charles zal Liz Truss op korte termijn ontvangen om haar te ontslaan als premier van het Verenigd Koninkrijk. Truss maakte donderdagmiddag bekend af te treden als partijleider van de Conservatieve Partij. Ze is de eerste premier die haar ontslag indient gedurende het koningschap van Charles.

De 47-jarige Truss was pas anderhalve maand premier van het Verenigd Koninkrijk en is de kortst zittende premier die het Verenigd Koninkrijk ooit gehad heeft. Ze blijft regeringsleider tot een opvolger is gekozen, maakte ze bekend in een toespraak voor Downing Street 10.

Truss was de laatste premier die nog door koningin Elizabeth werd aangenomen. Op 6 september, twee dagen voor haar overlijden, vroeg de Queen ceremonieel aan Truss of zij premier van het VK wilde worden.