Turkse president Erdogan gaat op bezoek bij Saudische koning

De Saudische koning Salman krijgt volgende maand de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op bezoek. Dat maakte de Turkse leider maandag bekend tijdens een evenement in Istanbul, melden persbureaus Bloomberg en AFP.

“Hij verwacht me in februari. Hij heeft me een belofte gedaan en ik zal in februari een bezoek brengen aan Saoedi-Arabië”, zei Erdogan op de vraag van een Turkse vrouw die wilde weten hoe het zat met de export van Turkse producten naar Saoedi-Arabië. Eerder belden president Erdogan en koning Salman al eens met elkaar.

Het bezoek van Erdogan zou het eerste zijn sinds journalist Jamal Khashoggi in 2018 werd vermoord op de Saudische ambassade in Istanbul. Khashoggi was kritisch op de Saudische kroonprins Mohamed bin Salman en werd vermoord toen hij op de ambassade papieren voor zijn huwelijk met zijn Turkse verloofde kwam ophalen. De kroonprins zou de moord hebben goedgekeurd, maar is hiervoor nooit officieel bestraft.