Tv-survivaller Bear Grylls prijst koning Charles als avonturier

Koning Charles zou het waarschijnlijk goed doen tijdens een survival in de jungle. Dat denkt althans de bekende avonturier Bear Grylls, die diverse survivalprogramma’s maakt voor Discovery Channel. “Hij is een avonturier in hart en nieren”, zei hij woensdag in de Britse tv-show Good Morning Britain.

De koning heeft de hulp van Grylls niet nodig, denkt hij. “Hij is een goede wandelaar en een goede hiker”, weet de presentator. “Ik vind het altijd een voorrecht om mensen kennis te laten maken met het buitenleven, maar dat hoeft bij hem niet. Hij is zijn hele leven al een groot voorvechter van het buitenleven.” Grylls noemde de koning zelfs de “champion of the outdoors”.

Grylls kreeg in 2019 een koninklijke onderscheiding. Vorig jaar was hij in zijn rol als Chief Scout van The Scouting Association aanwezig bij de begrafenis van koningin Elizabeth.