Twee derde Britten voor afnemen titels prins Andrew

Het merendeel van de Britten vindt dat prins Andrew zijn resterende koninklijke titels moet inleveren. Dat schrijft The Telegraph op basis van een peiling van marktonderzoeksbureau YouGov.

Van de ondervraagden is 67 procent voor het ontnemen van de titels van Andrew, 13 procent is tegen en de rest twijfelt. Tegenstanders zijn vooral conservatieve kiezers en vijftigplussers, zegt de krant. De hertog van York is bij Britten al jaren het minst favoriete lid van de koninklijke familie. Uit de meest recente populariteitspeiling blijkt dat slechts 5 procent een positieve mening heeft over de jongere broer van koning Charles.

De peilingen werden vorige week uitgevoerd en vielen samen met onthullingen uit een nieuwe biografie. Volgens Britse media beschrijft het boek van auteur Andrew Lownie de prins als “arrogant en egoïstisch” en altijd “in ontkenning” over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De hertog is al jaren geen actief lid meer van ‘The Firm’, zoals het Britse koningshuis ook wel wordt genoemd. Zijn moeder koningin Elizabeth nam hem eerder zijn militaire titels af. Er wordt al enige tijd gespeculeerd of Andrew ook zijn koninklijke titels kwijt zou kunnen raken, als hertog en mogelijk zelfs als prins.