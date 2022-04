Twee routes leiden bezoeker door gerenoveerd Paleis Het Loo

Wie Paleis Het Loo in Apeldoorn wil bezoeken, moet daarvoor in het vervolg kiezen uit twee verschillende routes. De ene voert door de geschiedenis in de tijd van koning-stadhouder Willem III, die Het Loo in de huidige staat liet bouwen, en zijn vrouw Mary Stuart. De andere route belicht het leven van koningin Wilhelmina, die voornamelijk op Het Loo woonde omdat dat haar favoriete paleis was. Gezinnen kunnen in de Wilhelminaroute ook kiezen voor de familierondleiding Thuis bij de Oranjes.

Paleis Het Loo gaat op Goede Vrijdag weer open na een ingrijpende renovatie, die vier jaar heeft geduurd. In die tijd zijn zelfs de vloeren, de gordijnen en de vitrages zo veel mogelijk in oude staat hersteld door vaklieden uit de hele wereld. De balzaal, die later dit jaar toegankelijk is, krijgt een vloer van 26.000 plankjes, die zijn gezaagd uit omgekapte eikenbomen langs de laan naar het paleis. Sommige van die eikenbomen waren net als het paleis ruim 330 jaar oud.

Voor de vaste routes met audiotour is volgens een woordvoerster gekozen omdat niet alle kamers en ruimtes in het paleis even groot zijn. Gemiddeld kunnen er vijftig mensen tegelijk een van de twee routes lopen. Het is daarom vanaf de heropening ook nodig om een kaartje te reserveren op tijdslot. Hoewel er nu al reserveringen binnenkomen, zijn er tijdens de paasdagen nog plekken beschikbaar, aldus de woordvoerster.