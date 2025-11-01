Tweede boek over Marius Borg Høiby aangekondigd

Er verschijnt opnieuw een boek over Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Bonnier Norsk Forlag verwacht “opschudding”, stelt de uitgever tegenover het Noorse persbureau NTB.

Het is het tweede boek over Høiby, die in februari volgend jaar voor de rechtbank in Oslo moet verschijnen. Hij wordt verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen. “Voor zover ik begrijp, zal het boek over ‘de zaak’ gaan”, zegt Høiby’s advocaat Ellen Holager Andenæs tegen NTB. Ze hekelt het feit dat daar nu al over geschreven wordt. “Hebzucht overstijgt het fatsoen.”

Eerder ontstond opschudding over het boek Hvite striper, sorte får (Witte strepen, zwarte schapen), dat zich onder meer richt op de sociale kring rond Høiby en zijn cocaïnegebruik. De advocaten van Høiby proberen dat boek uit de handel te halen. De rechtbank in Oslo buigt zich daar dinsdag over.