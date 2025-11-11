Tweede boek over Marius Borg Høiby verschijnt week eerder

De release van een tweede boek over Marius Borg Høiby, de in opspraak geraakte zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, is met een week vervroegd. Het boek Ute av kontroll: Avsløringen av Marius Borg Høiby (Buiten controle: de onthulling van Marius Borg Høiby) zou eigenlijk 18 november in de winkels liggen, maar komt nu al op woensdag uit.

“We hadden het boek het liefst al weken geleden in de winkels gehad, maar we hebben extra tijd genomen om alle details te controleren”, zegt directeur Alexander Even Henriksen van uitgeverij Bonnier tegen het Noorse persbureau NTB. De uitgever meldde eerder “opschudding” te verwachten over het boek.

Het boek verschijnt kort nadat Høiby naar de rechter was gestapt in een poging het boek Hvite striper, sorte får (Witte strepen, zwarte schapen) uit de handel te halen. Dat boek richt zich onder meer op de sociale kring rond Høiby en zijn vermeende cocaïnegebruik.

Høiby moet in februari volgend jaar voor de rechtbank in Oslo verschijnen. Hij wordt verdacht van 32 misdrijven, waaronder vier verkrachtingen.