Tweede Kamer schrikt van beperkingen om veiligheid prinses Amalia

VVD, D66, PVV en GroenLinks vinden het vreselijk dat prinses Amalia om veiligheidsredenen haar huis niet uit kan. Dat zeggen politici in reactie op hetgeen koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag tijdens hun staatsbezoek in Zweden aan de pers vertelden.

“Dit is echt heel erg. De kroonprinses – van wie ons land in de toekomst veel zal vragen – kan zich niet als iedere andere Nederlander in alle rust en veiligheid als jong mens ontplooien”, reageert D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. “Dat gaat zo lijnrecht in tegen wat we met z’n allen willen in dit land. Wat zo mooi is aan Nederland is dat de premier met de fiets naar werk gaat en de koninklijke familie middenin de samenleving staat. Als we dat land weer willen worden, hebben we heel veel werk te doen.”

“Heftig nieuws”, zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. “Ik wens prinses Amalia toe dat dit heel snel voorbij is, zodat zij kan genieten van een bijzondere studententijd. Zoals het hoort.” Dat vindt ook Laura Bromet, woordvoerder koningshuis van GroenLinks. “Ook onze prinses heeft recht op een onbezorgd studentenleven waarin ze haar eigen weg in het leven kan vinden”, laat ze weten.

Verschrikkelijk

PVV-leider Geert Wilders vindt het “verschrikkelijk nieuws” en heeft “heel erg” met de prinses te doen. Wilders weet wat het betekent om bedreigd en streng beveiligd te worden. “Ik hoop echt dat het snel weer normaliseert en ze haar leven zonder bedreigingen weer kan oppakken.”

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima vertelden donderdag tijdens het persmoment van hun staatsbezoek in Zweden dat de prinses niet in Amsterdam woont en het huis “eigenlijk” niet uit kan. Net voor Prinsjesdag kwam naar buiten dat de beveiliging rondom Amalia is verhoogd. Criminelen zouden het voorzien hebben op zowel de prinses als premier Mark Rutte.