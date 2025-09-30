Tweede seizoen Videoland-serie Máxima verschijnt in maart

Het tweede seizoen van de Videoland-serie Máxima komt volgend voorjaar online. De nieuwe reeks is vanaf 14 maart te streamen, heeft RTL dinsdag bekendgemaakt.

Het seizoen begint met het huwelijk tussen prins Willem-Alexander en prinses Máxima en focust op de nieuwe rol van Máxima als moeder, echtgenote en toekomstig koningin. De hoofdrollen worden opnieuw vertolkt door Martijn Lakemeier en Delfina Chaves. Elsie de Brauw en Sebastian Koch keren terug als koningin Beatrix en prins Claus.

In de nieuwe reeks maken ook de personages van onder anderen prins Friso, prins Constantijn, prinses Mabel en prinses Laurentien hun intrede. Ook de prinsesjes Amalia, Alexia en Ariane zijn te zien.

Het eerste seizoen van Máxima was een groot succes in binnen- en buitenland. De serie is inmiddels verkocht aan meer dan zeventig landen.