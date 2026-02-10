Tweede vermeende slachtoffer ontmoette Høiby via Tinder

Een vrouw uit Lofoten, het tweede vermeende slachtoffer van Marius Borg Høiby, is dinsdag begonnen aan haar getuigenverklaring in de rechtbank van Oslo. Ze verklaarde dat ze de zoon van kroonprinses Mette-Marit ontmoette via de app Tinder, melden Noorse media.

De 29-jarige vrouw zou in oktober 2023 door Høiby zijn verkracht toen ze sliep. Het is de enige verkrachting in de hele zaak waarbij sprake is van geslachtsgemeenschap. Het vond plaats tijdens een reis in het noorden van Noorwegen, die Høiby maakte met zijn stiefvader kroonprins Haakon.

De twee zouden meerdere keren vrijwillig seks met elkaar hebben gehad gedurende de avond en nacht. Uiteindelijk viel de vrouw in slaap, maar ze werd wakker toen Høiby opnieuw seks met haar had.

De ondervraging van de vrouw vindt plaats achter gesloten deuren. De pers kan de zaak vanuit een aangrenzende zaal volgen.

Het veelbesproken proces tegen Høiby begon vorige week. In de eerste week stond een slachtoffer centraal dat zou zijn verkracht op de kroonprinselijke residentie Skaugum.