Tweeling Monaco viert achtste verjaardag met schildpadden

Prins Jacques en prinses Gabriella van Monaco hebben zaterdag hun achtste verjaardag gevierd. Samen met hun ouders prins Albert en prinses Charlene maakte de tweeling een uitstapje naar het Oceanografisch Museum van Monaco, zo is te zien in een bericht dat het vorstenhuis op Instagram deelde.

Bij het museum hielpen de kinderen bij het klaarmaken van jonge schildpadden voordat die naar het schildpaddendorp Noflaye in Senegal worden gebracht. Op een aantal foto’s is te zien dat Gabriella een schildpad in haar handen heeft.

Prinses Charlene deelde ook een boodschap voor haar kinderen op haar eigen Instagramaccount. “Fijne verjaardag mijn lieverds”, schrijft de vrouw van prins Albert bij een serie foto’s van de tweeling.